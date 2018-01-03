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  4. 03 Ocak 2018 20:24

İsrail'den tepki çekecek bir hamle daha !

Filistinlilere idam cezası getirilmesini öngören yasa tasarısı ilk oylamada kabul edildi.

İsrail'den tepki çekecek bir hamle daha !
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Filistinlilere idam cezası getirilmesini öngören yasa  tasarısı İsrailParlamentosu'nda (Knesset) yapılan ilk oylamada kabul edildi.

Knesset'in resmi internet sayfasında yer alan açıklamaya göre, söz  konusu tasarı yapılan ilk oylamada  49’a karşı 52 oyla kabul edildi.

İdam tasarısını savunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, idam  cezasının “uç durumlarda adalet” anlamına geldiğini söyledi. 

Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Neve Tsuf (Halamiş) Yahudi yerleşim  biriminde temmuz ayında düzenlenen ve üç Yahudi yerleşimcinin ölümüyle sonuçlanan  saldırıyı hatırlatan Netanyahu, şunları kaydetti: 

"Hayatımda çok şok edici şeyler görmüştüm ama yine de bu olay beni şok  etti. İnsanların korkunç suçlar işlediği ve yaşamayı hak etmediği örnekler var.  Yasayı böyle durumlar için değiştiriyoruz."

İdam yasa tasarısını hazırlayan koalisyon ortaklarından İsrail Evimiz  partisi lideri ve İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman da daha önce yaptığı  açıklamada, “Yahudi kanı ucuz değil” diyerek tasarıya desteğini açıklamıştı. 

Liberman, “Hapishaneye giren her terörist, terörist örgütleri,  pazarlık (esir takası) amacıyla sivil ve askerleri kaçırmaya teşvik ediyor.”  ifadelerini kullanmıştı.  

İdam tasarısının yasalaşarak yürürlüğe girmesi için parlamentoda iki  kez daha oylanarak kabul edilmesi gerekiyor.

İsrail'de sivil mahkemelerde idam cezası bulunmuyor. Askeri  mahkemelerde ise son derece istisnai durumlarda bu ceza verilebiliyor. Bu yetki  İsrail tarihinde sadece bir kez 1962 yılında görülen bir davada eski bir Nazi  suçlusuna karşı kullanılmıştı.

filistin , idam , yasa tasarısı , netanyahu
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