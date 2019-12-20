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  4. 20 Aralık 2019 18:59

İsrail'e Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden soruşturma

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda, İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatmak istediğini duyurdu.

İsrail'e Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden soruşturma
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Söz konusu soruşturma İsrail’in işlediği belirtilen savaş suçlarının yanı sıra bazı Filistinlileri de kapsıyor.

Başsavcı Bensouda, Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi’nde işlenen savaş suçlarıyla ilgili soruşturma açmak için ‘temel’ bulunduğunu belirtti.

Karar, UCM’nin Filistinlilerin talebi üzerine bir ön inceleme başlatmasından beş yıl sonra geldi.

Euronews’in edindiği bilgilere göre, UCM Başsavcısı, konuyla ilgili açıklamasında, “Filistin’deki (Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi) durumla ilgili soruşturmaya devam etmek için ‘makul dayanak’ olduğu konusunda eminim. Bu bölgelerde savaş suçları işlendi ve işleniyor” ifadesini kullandı.
 

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