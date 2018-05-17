İsrail'in yalanı ortaya çıktı

ABD'nin Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği'ne Kudüs'e taşıması törenine, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın açıkladığı gibi 32 ülkenin katılmadığı ortaya çıktı. İsrail merkezli Haaretz'in haberine göre, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail basınına verdiği listede yer alan bazı ülkelerin büyükelçiliğin açılış törenine katılmadığı ifade edildi.

Kudüs'teki ABD Büyükelçiliği törenine açıklanan 32 rakamının yerine sadece 22 ülkeni katıldığı ortaya çıktı.

Törene katılacağı belirtilen ancak törende yer almayan ülkeler ise şunlar: Fildişi Sahilleri, El Salvador, Panama, Peru, Filipinler, Sırbistan, Güney Sudan, Tayland, Ukrayna, Arnavutluk ve Vietnam.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın törene katılma kararı alan ülkelerin listesini 'daha fazla' göstermesinin nedeni bilinmiyor.

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu 62 Filistinli hayatını kaybetmiş, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere en az 3 bin kişi yaralanmıştı.