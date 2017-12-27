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  4. 27 Aralık 2017 18:34

İstanbul'daki zirveye tepki gösterdi !

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, İstanbul'da toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Kudüs kararına böyle tepki gösterdi.

İstanbul'daki zirveye tepki gösterdi !
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İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, İstanbul’da toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Kudüs konusunda verdiği kararı eleştirerek, "Bu Filistin topraklarını ve Kudüs’ü bölme anlamına geliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Filistin’deki gelişmelerle ilgili Tahran’da basın toplantısı düzenleyen Velayeti, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın İstanbul’da yapılan olağanüstü toplantısında yayınladığı sonuç bildirisini "bölgenin gerçekleriyle örtüşmeyen muhafazaka bir bildiri" olduğunu öne sürdü.

Velayeti, "Sonuç bildirisinde Kudüs, doğu ve batı diye iki parçaya bölünmüş ve doğu kısmı Filistin’in başkenti olarak tanımlanmış. Bize göre Kudüs’ün tümü Filistin’in başkentidir. Bildiride, Filistin toprakları iki parçaya bölünmüş oldu. İki Filistin diye bir şey yok. Filistin topraklarının tümü işgal altında ve tümü özgürleştirmeli" diye konuştu. Velayeti, İran’ın çıkan sonucu tatmin edici bulmadığını sözlerine ekledi.

ABDnin Kudüsü İsrailin başkenti olarak tanımasının ardından, Türkiye'nin çağrısıyla 13 Aralık’ta İstanbulda bir araya gelen İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleri, Doğu Kudüs'ü Filistin Devletinin başkenti olarak ilan etmişi. 

Zirveye İran Cumhurbaşkanı Ruhani de katılmıştı. 

 

DHA

istanbul islam birliği , hamaney
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