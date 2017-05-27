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  4. 27 Mayıs 2017 11:06

İşte ABD'nin sivil katliam raporu: 255 ölü !

Suriye’de 23 Nisan-23 Mayıs arasında yürüttüğü hava saldırılarında 225 sivili katleden ABD öncülüğündeki askeri koalisyonun hedefinde yine siviller vardı.

İşte ABD'nin sivil katliam raporu: 255 ölü !
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Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin (SOHR) yaptığı açıklamada, koalisyon güçlerinin Deyr ez-Zor vilayetine bağlı Mayaadin bölgesinde Perşembe günü gerçekleştirdirdiği bombardımanda en az 35 sivilin öldüğü belirtildi. Saldırıda hayatını kaybedenler arasında kadın ve çocukların da bulunduğu ifade edildi.

BİR HAFTALIK BİLANÇO

SOHR, geçtiğimiz günlerde 23 Nisan- 23 Mayıs arasında koalisyonun düzenlediği hava saldırılarında 225 sivilin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Bu sayının, koalisyonun 23 Eylül 2014’te Suriye’ye hava saldırısı düzenlemeye başlamasından bu yana sivil ölümlerinin en yükseği olduğu belirtiliyor. Orta Doğu’daki sivil ölümlerini izleyen Londra merkezli topluluk Airwars, bu hafta başlarında yalnızca Irak ve Suriye’de 366 sivilin öldüğü 
 

Yeni Şafak

sivil , ortadoğu , savaş , abd