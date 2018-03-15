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  4. 15 Mart 2018 22:54

İşte Afrin'de zaferin haritası ! 15 köy daha alındı

Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'de köyler teker teker alınıyor. İşte alınan köylerden sonra bölge haritası...

İşte Afrin'de zaferin haritası ! 15 köy daha alındı
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Afrin'de bugün 15 köy alındı! Bir günde kent merkezinden 30 bin sivil ayrıldı.

Zeytin Dalı Harekâtı'nda Afrin'in etrafındaki köyler birer birer temizlenmeye devam ediyor. TSK ve ÖSO, bugün 15 köy ve bir stratejik tepeyi teröristlerden temizledi.

YPG'li teröristlerin engelleme çabalarına rağmen Afrin'den bir günde 30 bin sivil ayrıldı. Reuters haber ajansı, kafileler halinde ayrılan sivillerin fotoğraflarını geçti.

20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'nda Afrin'in etrafındaki çember gün geçtikçe daralıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) harekatın 55. gününde Afrin'in Kafer Çil, Birka, Alicaro ve Hamoraco köylerini  teröristlerden temizledi.

Daha sonra Korzlu, Çakur, Naz, Zerkanlı ve Balal köylerinin de teröristlerden temizlendiği duyuruldu.

Son olarak da TSK ve ÖSO, Afrin'in Kelanlı, Barakaş, Kovanlı, Çalkama, Çarkatlı ve  Çakanlı köyleri ile 883 rakımlı tepeyi teröristlerden aldı.

Afrin ilçe merkezi etrafındaki kuşatmayı sıkılaştıran birlikler, Kafer  Çil'i alarak merkeze ait dış mahallelerin 600 metre yakınına ulaşmış oldu. 

Afrin ilçe merkezi  çevresindeki kuşatma sıkılaşırken, Mabatlı beldesine yönelik operasyonlar hız  kazandı.

TSK ve ÖSO'nun harekatta kontrol altına aldığı bölge sayısı 198'i köy  ve 39'u kritik nokta olmak üzere 237'ye ulaştı.

BÜYÜK KAÇIŞ

Uluslararası gözlemciler, YPG'li teröristlerin engelleme çabalarına rağmen Afrin'den bir günde 30 bin sivilin ayrıldığını bildiriyor.

Teröristlerin sivillerin önünü kestiği görüntüler, dün akşam Anadolu Ajansı tarafından yayınlanmıştı.

Afrin bölgesi, ilçe merkezi ile Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes,  Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 beldeden oluşuyor. Mabatlı dışında tüm belde  merkezleri TSK ve ÖSO'nun kontrolünde bulunuyor.

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