İşte İdlib'deki yeni düşman !

Suriye'nin İdlib kentinde terör örgütü Heyet Tahrir el-Şam'a karşı başlatılan operasyonların ardından bölgenin içinden ilk görüntü geldi. El Kaide'ye bağlı Ibaa Haber ajansınca yayınlanan görüntülerdekilerin Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ)mensupları olduğu iddia ediliyor.

Türkiye, Irak ve Rusya'nın çatışmasızlık konusunda uzlaştığı Suriye'nin İdlib kentinde terör örgütü Heyet Tahrir el-Şam ile başlatılan mücadele sonrası ilk görüntü geldi.

Kentin Ebu Dali köyünden paylaşılan görüntüde Heyet Tahrir el-Şam mensupları köyün içinde yürüyor. Associated Press haber ajansı görüntülerdekilerin Levent Kurtuluş Komitesi üyeleri olabileceğini de belirtiyor.

AP'nin El Kaide'ye bağlı Ibaa Haber Ajansın'dan aldığı görüntüde Arapça alt yazılar bulunuyor. Yazıda 'Heyet Tahrir el Şam cihatçıları Ebu Dali köyünde' yazdığı belirtiliyor.

İdlib'te bir yandan Türkiye kentin güvenliği için intikal hazırlığına girişmişken, diğer yandan Özgür Suriye Ordusu'nun terör örgütü Heyet Tahrir el-Şam ile mücadelesi de sürüyor.

TÜRKİYE'DEN ÖSO'YA DESTEK

Operasyon hazırlıkları kapsamında Suriye'ye sıfır noktada bulunan Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Oğulpınar Sınır Karakolu'na cuma akşamından bu yana çok sayıda askeri araç ve personel sevk edildi.

Bugün ise sınırdan top atışları yapıldı. Top atışlarının Özgür Suriye Ordusuna destek için yapıldığı öğrenildi.

Reuters haber ajansının Suriye İnsan hakları Örgütü'ne dayandırdığı habere göre ise Türk güçlerinin desteklediği Özgür Suriye Ordusu bölgede Heyet Tahrir el Şam ile çatışma halinde bulunuyor.