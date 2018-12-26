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  4. 26 Aralık 2018 19:03

Japonlar İsrailli şirketi elden çıkarıyor

Japon merkezli Sun Corp, İsrailli istihbarat şirketindeki yüzde 50 olan hissesini satmak istiyor.

Japonlar İsrailli şirketi elden çıkarıyor
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Japon merkezli Sun Corp, İsrail merkezli istihbarat şirketi Cellebrite`deki yüzde 50`ye varan hisselerini satmak istiyor.

Japonya'dan Sun Corp, İsrail merkezli dijital istihbarat sağlayıcısı Cellebrite'nin yüzde 50'ye varan hissesini 400 milyon dolarlık bir değer ile satmak istiyor.

İsrail'de yayınlanan Calcalist gazetesinin haberine göre Sun Corp, hisselerin satışı için aralarında Macquarie Group ve KKR'nin olduğu potansiyel alıcılar ile görüşüyor.

Potansiyel alıcılar içerisinde yer alan Avustralya merkezli Macquarie Group bankalara danışmanlık hizmeti sunarken ABD'li KKR özel sermaye şirketleri için alt ve orta sınıf pazarlara yönelik stratejiler geliştiriyor.

Merkezi İsrail'in Petah Tikva kentinde bulunan Cellebrite; şirketlere, yargı mercilerine ve ordu güçlerine istihbarat sağlıyor.

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