Kabe'de yangın paniği !

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bulunan Kabe'de yangın meydana geldi. Mescid-i Haram bölgesinde işçilerin kaldığı konteynerlarda yangın çıktı.

DUMANLAR YÜKSELDİ

Kabe'yi genişletme çalışmaları çin gerçekleştirilen inşaat alanında çıktığı tespit edilen yangın, Kabe'nin hemen arka tarafında çıktı. Kabe'nin içinde ve çevrede bulunan Müslümanlar,siyah dumanları görünce panikle kaçıştılar.

CAN KAYBI YOK

Kabe'nin hemen yanıbaşında bulunan binada çıktığı tespit edilen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri uzun süren mücadele sonucu yangını kontrol altına almayı başarırken soğutma çalışmalarının halen devam ettiği belirtildi.

NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Olayın bilançosuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, ölü veya yaralı olarak hastaneye kaldırılan birilerinin olmadığı belirtildi.

Yangının çıkış sebebine ilişkin araştırma başlatıldı.