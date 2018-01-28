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  4. 28 Ocak 2018 17:31

Kabe'de yangın paniği !

Kâbe'de inşaat halinde bulunan şantiyede yangın meydana geldi.

Kabe'de yangın paniği !
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Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bulunan Kabe'de yangın meydana geldi. Mescid-i Haram bölgesinde  işçilerin kaldığı konteynerlarda yangın çıktı.

DUMANLAR YÜKSELDİ
Kabe'yi genişletme çalışmaları çin gerçekleştirilen inşaat alanında çıktığı tespit edilen yangın, Kabe'nin hemen arka tarafında çıktı. Kabe'nin içinde ve çevrede bulunan Müslümanlar,siyah dumanları görünce panikle kaçıştılar.

CAN KAYBI YOK
Kabe'nin hemen yanıbaşında bulunan binada çıktığı tespit edilen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri uzun süren mücadele sonucu yangını kontrol altına almayı başarırken soğutma çalışmalarının halen devam ettiği belirtildi.

 NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Olayın bilançosuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, ölü veya yaralı olarak hastaneye kaldırılan birilerinin olmadığı belirtildi.

Yangının çıkış sebebine ilişkin araştırma başlatıldı.

suudi arabistan , mekke , yangın , kabe
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