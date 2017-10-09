Kadınlardan çıplak aranma davası !

Üç Filistinli kadın, çıplak arandıkları için İsrailli havayolu şirketlerine dava açıyor.

Üç Filistinli genç kadın, İsrail’in El Al ve Arkia isimli hava yolu şirketlerine dava açıyor. Gerekçe; Tel Aviv’e giden uçağa binmek için, Belgrad Havalimanı’nda soyunmak zorunda bırakılarak aranmaları.

Aynı zamanda İsrail vatandaşı olan üç Filistinli kadın, iki saate yakın süren aramanın cinsel saldırı boyutunu aldığını ifade etti.

Şikâyetçilerden biri, “Güvenlik müdürünün sütyenimi çıkarmazsam uçağa binemeyeceğimi söylediğini duydum. Konuşamadım. Tam bir şoktu. Vücudumun üst kısmı tamamen çıplak kaldı. Çok acı vericiydi” dedi. Bir şikâyetçi de arama sırasında bayıldığını iddia etti.

Üç kadının avukatı Awni Bana, müvekkillerinin Arap oldukları için soyularak arandığını söyledi. “Aramanın hukuki dayanağı yok. Kadınlar şüpheli davranmadı ya da tehdit oluşturduklarına dair bir istihbarat yoktu” diye konuşan avukat, müvekkillerinden başka uçaktaki kimsenin aranmadığını belirtti.

Savunmanın 20 Ekim’e kadar suçlamalara yanıt vermesi gerekiyor. Ondan sonra mahkeme Tel Aviv’de bir duruşma günü belirleyecek.

Kadınlar Arkia Havayolları şirketinden bilet alsalar da, İsrail’e giden bütün uçakların aramasını El Al Havayolları yaptığı için, iki havayolu şirketine de dava açıldı.

Al Jazeera’nin sorusuna yazılı açıklamayla yanıt veren El Al, bütün güvenlik önlemlerinin hukuka uygun olduğunu öne sürdü. Ancak İsrailli sivil toplum kuruluşu ACRI, İsrailli havayolu şirketlerinin ırka göre farklı davranmasının yeni olmadığını belirtiyor. ACRI avukatlarından Şatha Amer, “Eğer Arap’san, sana hemen şüpheyle bakarlar” dedi.