  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Ortadoğu
  4. 11 Kasım 2019 19:24

Kamışlı'da bobmalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Türkiye'nin sınırına yakın olan Suriye'nin Kamışlı kentinde 3 ayrı bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırılarda 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Kamışlı'da yakın zamanda da saldırı gerçekleştirilmişti.

Kamışlı'da bobmalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Suriye’nin Kamışlı şehrinde 3 ayrı bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırılarda, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Suriye'nin Kamışlı şehrinde 3 ayrı bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırılarda 3 sivilin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı duyuruldu.

PATLAMA KAMIŞLI MERKEZDE MEYDANA GELDİ

2 patlamanın Al-Wehda Sokağı'nda, diğer patlamanın ise Kamışlı'nın merkezinde meydana geldiği belirtildi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
yaralı , ölü , kamışlı , bombalı araç
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM