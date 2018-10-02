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  4. 02 Ekim 2018 17:56

Kampanyaya rağmen idam

İran'da uluslararası insan hakları kuruluşlarının hakkında verilen kararın durdurulması için başlatılan kampanyaya rağmen Zeynep Sekanvend'ind ebulunduğu 3 kişi idam edildi.

Kampanyaya rağmen idam
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İran'da uluslararası insan  hakları kuruluşlarının, hakkında verilen kararın durdurulması için kampanya yürüttüğü Zeynep Sekanvend'in de aralarında bulunduğu 3 kişi idam edildi.

İran'da şiddet gördüğü kocasını öldürdüğü gerekçesiyle  idama mahkum edilen 24 yaşındaki Zeynep Sekanvend'in de aralarında olduğu 3 kişi  hakkında verilen idam kararları infaz edildi. 

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı'nın (HRANA) haberine göre,  "kasten adam öldürme" suçlamasıyla yargılandıkları davalarda idama mahkum edilen  Zeynep Sekanvend, Hasan Hacilu ve Selman Han Alilu adlı üç mahkumun cezaları  Urumiye Cezaevi'nde infaz edildi.

Sekanvend, 2012'de henüz 17 yaşındayken sürekli şiddet gördüğünü iddia  ettiği kocasını öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmış ve mahkeme tarafından idama  mahkum edilmişti.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, Sekanvend'in idamının  durdurulması için kampanya yürütüyordu.

AA

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