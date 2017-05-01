Kar maskeli 15 teröristin sırrı ! Yüzlerini kimse görmedi

Türkiye'deki sınır karakollarına yönelik terörist saldırılarla dikkatlerin çevrildiği yerlerden Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesi’nin karşısında, terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD denetimindeki Telabyad’da bulunan yabancı ülke askerlerinin sayısı, YPG’lilerin üç katına yükseldi. İstihbarat birimlerinin yakından takip ettiği gelişmelere göre, Telabyad’da YPG’lilere talimat veren ancak yüzlerini kimsenin görmediği 15 kişilik grup dikkat çekiyor. Telabyad’da uzun süredir bulunan 15 kişilik grup, gece gündüz yüzlerinde kar maskesi ile dolaşıyor.

Son süreçte yaşananların ardından DEAŞ'ın merkezi Rakka'ya ulaşımın yanı sıra PYD'nin kantonları arasındaki Kürt koridorun orta noktasında bulunuşu nedeniyle sınırın en kritik noktası kabul edilen Telabyad'daki gelişmeler de istihbarat birimlerince yakından takip ediliyor.

Son günlerde üzerinde ülkelerine ait bayrakların bulunduğu araçlarla kentte dolaşan ABD'li askerlerin sıkça görüldüğü Telabyad'ı mercek altına alan istihbarat birimleri, ilginç bilgilere ulaştı. Türkiye sınırının yanı başında yaşananları yakından izleyen istihbarat birimlerinin elde ettiği bilgiler ışığında güvenlik güçleri de sınır hattında ek önlemler alıyor.

SİLAHLI YPG'Lİ SAYISI 300, YABANCI ASKER SAYISI 900

İstihbarat birimlerinin ulaştığı bilgilere göre Telabyad'da, Fırat Kalkanı Harekatı'nın ardından değişik ülkelerden askerler geldi. Telabyad'da son verilere göre 300 kadar silahlı YPG'li bulunurken, ABD ve İngiltere'nin 550, Fransa'nın 100, Almanya'nın 100 askeri bulunuyor.

Bunların yanı sıra değişik ülkelerin ordularından ayrılan bazıları gönüllü, ancak çoğunluğu paralı olarak Telabyad'da YPG saflarında yer alan askerler bulunuyor. İstihbarat birimlerinin kendi çalışmaları, Suriye'deki haber elemanları ve sınır hattında yakalanan teröristlerin üzerinde ele geçirilen notlar ve sorgulamalarından ulaşılan bilgiler doğrultusunda Telabyad'da halen 23 Ürdün ordusundan ayrılmış asker bulunuyor..

YPG saflarında Ürdünlülerin yanı sıra Suudi Arabistan ve değişik ülkelerden ayrılmış bazı askerler yer alıyor. Sayılarının 150 civarında olduğu tahmin edilen paralı yabancı askerlerin Telabyad'da genellikle kum torbaları ile siper oluşturulmuş Türkiye'yi gören yüksek binalarda keskin nişancı olarak görevlendirildikleri belirlendi.

15 GİZEMLİ TERÖRİST

İstihbarat birimlerinin ulaştığı bilgiler arasında Telabyad'da YPG'lilere talimat veren ancak yüzlerini kimsenin görmediği 15 kişilik grup dikkat çekiyor. Telabyad'da uzun süredir bulunan 15 kişilik grup, gece gündüz yüzlerinde kar maskesi ile dolaşıyor. YPG'lilere talimat veren ve kimsenin yüzünü görmediği, Telabyad'daki eski cezaevi binasını karargah olarak kullanan grup, yüksek güvenlikle korunuyor. İstihbarat birimlerini yüzünü kimsenin görmediği bu kişilerin, Türkiye'de 'aranan teröristler' listesinde başlarına para ödülü konularak çeşitli kategorilerde aranan terör örgütü PKK üyeleri olabileceğine dikkat çekiyor. İstihbarat birimleri bu teröristlerin hem deşifre olmamak, hem de görüntü vererek olası nokta operasyonları veya hava saldırılarından korunmak için yüzlerini gizlediği görüşünü savunuyor.

SINIRDA YOĞUN ÖNLEM

Telabyad'daki gelişmeleri yakından takip eden güvenlik güçleri, sınır hattında da sürekli teyakkuz durumunda. Suriye ile olan 82 kilometrelik sınırının 40 kilometresi duvarla kapatılmış olan Akçakale'de, eli tetikte görev yapan asker sınırın diğer tarafını teknolojik tüm imkanlardan da yararlanarak olası saldırılara ve terörist sızmalara karşı 24 saat gözetliyor.

Hudut karakoluna yönelik saldırının ardından Akçakale sınırına yapılan askeri personel ve zırhlı araç takviyesi ile de önlemler artırıldı.