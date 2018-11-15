Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 5 kişiye idam

Suudi Arabistan Başsavcılığı, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayında 5 kişinin idamını istediğini açıkladı.

Suudi Arabistan'da Kaşıkçı cinayeti soruşturmasını yürüten savcı, cinayete katılan ve talimatı veren kişiler hakkında idam cezası istediğini duyurdu. Soruşturmada, Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili suçlanan 21 şüpheliden 11'ine suç isnat edildi, 5'i için idam cezası istendi.

Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ayrıntılar da belli oldu. Kaşıkçı'nın ölümünde boğuşma ve öldürücü dozda ilaç verilmesi etkili olduğu belirtildi.

Kaşıkçı'nın cesedi parçalara ayrıldığı ve konsolosluktan da bu şekilde çıkarıldığı vurgulandı. Kaşıkçı'nın ülkeye dönmesi için gösterilen çaba başarısız olmasının ardından öldürüldüğü belirtildi.

Suudi Savcı, eski Kraliyet Divanı Müsteşarı Kahtani'nin görevinin, Kaşıkçı'yı öldürme emri verilen İstanbul'a gelen ekiple buluşmak olduğunu, konsoloslukta kameraları kapatanları tespit ettiklerini, Kaşıkçı'nın öldürücü dozda ilaç ve boğuşma sebebiyle yaşamını yitirdiğini, Kaşıkçı'nın ölüm emrini, İstanbul'a gelen ikna ekibinin liderinin verdiğini, soruşturma kapsamında Kaşıkçı'nın cesedinin hala arandığını, Kaşıkçı'nın cesedini teslim alan yerel işbirlikçinin yaklaşık görüntüsüne ulaşıldığını, soruşturmanın Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ı kapsamadığını ve Kaşıkçı'nın öldürülmesi için ekip kurma emrini eski istihbarat başkan yardımcısı Ahmed el-Asiri'nin verdiğini söyledi.

Görevden alınan eski Kraliyet Divanı Müsteşarı Suud el-Kahtani'ye yurt dışına çıkma yasağı getirildiği ve sorgulandığı belirtildi. Suudi Savcı, Kaşıkçı cinayeti dosyasının mahkemeye iletildiğini ve soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

Suudi savcı, Kaşıkçı cinayeti konusunda Türkiye'ye iş birliği anlaşması önerdi. Önerilen iş birliği anlaşması sayesinde Türkiye tarafına Suudi Arabistan'da yürütülen soruşturmanın sonuçlarının aktarılacağı belirtildi. Suudi Savcı'nın iş birliği anlaşması teklifinin cevabını beklediği duyuruldu.