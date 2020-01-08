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  4. 08 Ocak 2020 07:53

Kasım Süleymani toprağa verildi

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin cenazesi Kirman kentinde toprağa verildi. Cenaze töreni izdiham nedeniyle iki kez ertelenmişti.

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İran devlet televizyonunun haberine göre, dün yaşanan izdiham nedeniyle iki kez ertelenen Süleymani'nin cenazesinin defin işlemi gerçekleştirildi.

Haberde, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'ne yapılan saldırıyla Süleymani'nin intikamının alınmasının ardından cenazenin defnedildiği vurgulandı.

Cenazede izdiham yaşanmıştı

İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, cenaze töreninde yaşanan olaylarda çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralananlar bulunduğunu açıkladı.

Devlet televizyonu ise Kirman'daki cenaze töreni sırasında yaşanan izdiham nedeniyle 56 kişinin öldüğünü, 213 kişinin yaralandığını duyurdu.

Süleymani'nin cenazesinde izdiham; onlarca ölü ve yaralılar var!Süleymani'nin cenazesinde izdiham; onlarca ölü ve yaralılar var!

 

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