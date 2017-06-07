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  4. 07 Haziran 2017 12:45

Katar, gıda temini için Türkiye ile görüşüyor

Katar, bölgede yaşanan diplomatik krizin ardından gıda temini için Türkiye'nin kapısını çaldı.

Katar, gıda temini için Türkiye ile görüşüyor
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Katar, en büyük iki tedarikçisi Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ülkeleriyle diplomatik ilişkilerini kestiğini açıklamasından iki gün sonra, muhtemel kesinti ihtimali sebebiyle gıda ve su tedariğini güvence altına almak için Türkiye ve İran'la görüştüğünü açıkladı.

"4 HAFTA YETECEK KADAR TAHIL STOĞUMUZ KALDI"

Reuters'a konuşan bir kaynak, "Türkiye, İran ve diğer ülkelerle görüşme halindeyiz" dedi. Öte yandan tedariğin Katar Hava Yolları'nın kargo uçuşları aracılığıyla gerçekleştirileceği belirtildi.

Katar marketinde 4 hafta yetecek kadar tahıl stoğunun bulunduğunu belirten yetkili, hükümetin Doha'da büyük bir gıda rezervinin olduğunun da altını çizdi.

suudi arabistan , gıda , katar