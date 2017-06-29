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  4. 29 Haziran 2017 22:41

Katar krizindeki ülkelerden çok kritik karar

Katar'a ambargo uygulayan 4 ülke, Bahreyn'e askeri üs kurmayı planladığı iddia edildi.

Katar krizindeki ülkelerden çok kritik karar
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Katar'a ambargo uygulayan 4 ülkenin Bahreyn'de askeri üs kurmayı planladığı öne sürüldü. Suudi Arabistan, BAE, Yemen, Mısır'ın taleplerinin karşılanması durumunda Mısır'ın ilk defa  Körfez bölgesinde askeri varlığı olacağına dikkat çekildi.

Katar'a ambargo uygulayan 4 ülkenin Bahreyn'de askeri üs  kurmayı planladığı iddia edildi. 

Mısır devletine ait El-Ehram el-Arabi dergisinin internet sitesinde  yer alan haberde, Katar'ın, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE),  Bahreyn ve Mısır'ın taleplerini 72 saat içinde yerine getirmemesi halinde bazı önlemlere başvuracağı belirtildi.

"Üst düzey Arap kaynaklara" dayandırılan haberde, ekonomik ambargoyu  genişletme, Katar'ın Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyeliği ile ambargo uygulayan  ülkelerdeki varlıklarını dondurmanın söz konusu önlemler arasında yer aldığı  ifade edildi. Bu kapsamda, Bahreyn'de askeri üs kurma planının da bulunduğu  kaydedildi.

Söz konusu önlemlerin gerçekleştirilmesi durumunda Mısır'ın ilk defa  Körfez bölgesinde askeri varlığı olacağına dikkat çekildi.

Suudi Arabistan, BAE, Yemen, Mısır ve Bahreyn 5 Haziran'da yaptıkları  açıklamayla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Suudi  Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatarak, Katarlı  diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Katar'a yönelik  diplomatik ablukaya daha sonra başka bazı ülkeler de katılmıştı.

Katar'a abluka uygulayan Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın 13  maddeden oluştuğu ifade edilen taleplerinin Kuveyt aracılığıyla Doha yönetimine  ulaştırıldığı uluslararası basına yansımıştı. Katar'da hükümete bağlı İletişim  Ofisi Müdürü Şeyh Yusuf bin Ahmed bin Seyf Al Sani, ABD ve İngiltere dışişleri  bakanlıklarının, "ambargo uygulayan ülkelerin Doha yönetimine yönelik  taleplerinin uygulanabilir, mantıklı, dengeli ve gerçekçi talepler olması"  konusundaki uyarılarına dikkati çekerek, söz konusu listenin bu kriterlere  uymadığını kaydetmişti.

AA

suudi arabistan , askeri üs , bahreyn , katar