ÖSYM KPSS sonuçlarını açıkladı !
ÖSYM KPSS sonuçlarını açıkladı !
Abdullah Gül'ün danışmanı FETÖ'den tutuklandı
Abdullah Gül'ün danışmanı FETÖ'den tutuklandı
Bomba yüklü olduğu sanılan araç durduruldu !
Bomba yüklü olduğu sanılan araç durduruldu !
WhatsApp'ı böyle internetsiz kullanın
WhatsApp'ı böyle internetsiz kullanın
''Umuda yolculuk'' başlamadan bitti !
''Umuda yolculuk'' başlamadan bitti !
İzmir'de aynı gün içerisinde 2. deprem !
İzmir'de aynı gün içerisinde 2. deprem !
Mükemmel dönüş ! Rekor kırıldı...
Mükemmel dönüş ! Rekor kırıldı...
Türkiye'de satılan en ucuz 23 otomobil
Türkiye'de satılan en ucuz 23 otomobil
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Ortadoğu
  4. 16 Haziran 2017 20:38

Katar'a bir tehdit daha !

Bahreyn'in Rusya Büyükelçisi Saati, Katar'a yeni yaptırımlar uygulayabileceklerini açıkladı.

Katar'a bir tehdit daha !
A+ A-

Bahreyn'in Rusya Büyükelçisi Ahmed Saati, Doha yönetiminin teröre desteğini kesmemesi halinde, Körfez ülkelerinin Katar'a yeni yaptırımlar uygulama tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Sputnik'e demeç veren Saati, "Eğer Katar, Washington, Moskova ve AB'yi ziyaret etmeye ve ticari ve askeri anlaşmalar yoluyla buradaki yönetimlerin desteğini almak için çalışmalara devam ederse, haklarımızı korumak için elimizde başka kozlar da var, olan bitene bakmakla yetinmeyeceğiz.

Eğer Doha, eski çizgisinde hareket etmeyi sürdürürse ve politikasından vazgeçmezse, Katar'a yanıt vermek ve teröristleri durdurmak için farklı kararlar alacağız. Hukuki, siyasi ve diplomatik tedbirler…" ifadelerini kullandı.

Sputnik

tehdit , bahreyn , büyükelçi , katar