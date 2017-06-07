Katar'a destek verene 15 yıl hapis cezası

Doha yönetimiyle ilişkilerini koparan ilk ülkeler arasındaki Birleşik Arap Emirlikleri, vatandaşlarının sosyal medya veya diğer platformlarda Katar'a karşı olumlu bir yorum yapmasının ceza gerektiren bir suç olduğunu duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde Başsavcı Hamad Saif Al-Şemsi sosyal medyada Katar sempatizanlğı yapmayı siber suç olarak tanımladı.

15 YILA KADAR HAPİS VE 136 BİN DOLAR PARA CEZASI

Başsavcı Al-Şemsi, herhangi bir Katar yanlısı faaliyetine üç ila 15 yıla kadar hapis veya en az 500.000 dirhem (136 bin dolar) para cezası uygulanacağını söyledi. Savcı kararın Katar'ın bölgedeki agresif ve sorumsuz politikalarına tepki olarak alındığını söyledi.

SUUDİ ARABİSTAN'IN AÇIKLAMASI HAMAS'I ŞOK ETTİ

Suudi Arabistan'dan gelen Katar'ın Hamas ve Müslüman Kardeşler'le bağını kesmesi yönündeki açıklama, Filistinli örgütte şok etkisi yarattı.

Katar krizini önlemeye yönelik diplomasi de devam ediyor. Türkiye'den sonra Rusya da devreye girdi, Vladimir Putin Katar lideriyle telefonda konuştu.

KATAR'A 9 ÜLKEDEN DARBE

Ürdün ve Moritanya'nın katılımıyla Katar'ı yalnız bırakan ülkelerin sayısı dokuza çıktı. Moritanyalılar, hükümetin kararına rağmen Katar büyükelçiliği önünde destek gösterisi düzenledi.

EL-CEZİRE'NİN KUDÜS OFİSİNDE PROTESTO

Katar'ın medya ağı Al Jazeera televizyonunun Kudüs'teki ofisi bir grup fanatik Yahudi tarafından basıldı. Fanatikler, İsrail'den kanalın ofisini kapatmasını istiyor.