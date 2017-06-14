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  4. 14 Haziran 2017 07:44

Katar'a görülmemiş destek !

Katarlı bir iş adamı ülkedeki süt sıkıntısını gidermek için hava yoluyla inek taşıyacak.

Katar'a görülmemiş destek !
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Katar'da 5 Haziran'da başlayan krizin ekonomiyi vurmasının ardından, Katarlı bir iş adamından Körfez ülkelerine direniş olarak ilginç bir hamle geldi.

Independent'ın haberine göre, ülke çapında yerel ürünlerin tüketilmesi için büyük bir kampanya başlatıldı. Power International Holding'in Başkanı Mutaz el Hayyat da bu kampanya kapsamında ülkedeki taze süt sıkıntısını gidermek için hava yoluyla 4 bin inek taşımaya hazırlanıyor.

El Hayyat'ın Avustralya ile ABD'den satın aldığı 590 kilogramlık 4 bin inek, Katar Havayolları'yla yapılacak 60 uçuşla ülkeye getirilecek. "Şimdi, Katar için çalışma zamanı" diyen El Hayyat, 4 bin inekle krizden önce büyük bir kısmı Suudi Arabistan'dan sağlanan taze süt tedariğinde açılan boşluğu doldurmayı hedefliyor. Halkın ise bu yeni gelişmelerle krize rağmen ümidini yitirmediği belirtiliyor.

hava yolu , inek , körfez ülkeleri , uçak , katar