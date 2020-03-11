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  4. 11 Mart 2020 21:59

Katar'da koronavirüs sayısında artış

Katar'da 238 kişide daha yeni tip corona virüs (covid-19) tespit edildiği ve vaka sayısının 262'ye yükseldiği bildirildi.

Katar'da koronavirüs sayısında artış
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Katar'ın Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, pazar günü Kovid-19 tespit edilen 3 kişi ile aynı sitede oturan 238 kişinin daha virüse yakalandığı belirtildi.

Yeni vakaların, söz konusu üç kişinin ardından karantina altına alınanlardan olduğuna ve toplumla temas halinde olmadıklarına dikkat çekilen açıklamada, virüse yakalananların sayısının artmasından endişe edildiği kaydedildi.

Açıklamada, virüse yakalananların sağlık durumlarının iyi olduğu ve gerekli tedavinin uygulandığı belirtildi.

Katar Sağlık Bakanlığı dün Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının 24'e yükseldiğini açıklamıştı.

AA

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