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  4. 20 Temmuz 2017 22:09

Katar'dan flaş hamle ! Değişikliğe gidiyor...

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, terörle mücadele konusunda yeni bir adım attı.

Katar'dan flaş hamle ! Değişikliğe gidiyor...
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Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin terörle mücadele konusundaki bazı kanunların değiştirilmesini öngören bir kararname yayımladığı bildirildi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin terörle mücadele konusundaki bazı kanunların değiştirilmesini öngören bir kararname yayımladığı bildirildi.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Katar Emiri Şeyh Temim, "teröristlerin, terör suçlarının, terör yapılanmalarının tanımı ve terör finansmanı ile mal varlıklarının dondurulması konularını kapsayan terörle mücadele hakkındaki bazı kanunların değiştirilmesini" öngören kararname yayımladı.

Haberde daha fazla ayrıntı verilmedi.

Katar ile ABD arasında 12 Temmuz'da terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik mutabakat zabtı imzalanmıştı.

AA

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