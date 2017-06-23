Bakan açıkladı ! Petshoplarda satılmayacak
Bakan açıkladı ! Petshoplarda satılmayacak
Katar'dan flaş karar ! 37 ülkenin vatandaşına...
Katar'dan flaş karar ! 37 ülkenin vatandaşına...
Milyonlarca dolar çıkarıyordu ! Öldürüldü...
Milyonlarca dolar çıkarıyordu ! Öldürüldü...
Bayram çilesi başladı ! Her yer kilit...
Bayram çilesi başladı ! Her yer kilit...
Bayram öncesi uyarı: ''Kesinlikle almayın...''
Bayram öncesi uyarı: ''Kesinlikle almayın...''
Gül'den net mesaj: ''Karşıyız...''
Gül'den net mesaj: ''Karşıyız...''
Arabalı vapur kayalıklara çarptı !
Arabalı vapur kayalıklara çarptı !
Suudi Arabistan'a gidiyordu... Ele geçirildi !
Suudi Arabistan'a gidiyordu... Ele geçirildi !
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Ortadoğu
  4. 23 Haziran 2017 23:36

Katar'dan flaş karar ! 37 ülkenin vatandaşına...

Katar, Çin ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu 37 ülkenin vatandaşlarına kapıda vize uygulamasını getirdi.

Katar'dan flaş karar ! 37 ülkenin vatandaşına...
A+ A-

Katar, Çin ve Rusya’nın da aralarında bulunduğu 37 ülkenin vatandaşlarına kapıda vize uygulaması getirdi.
 
Katar Havayolları tarafından da yayınlanan açıklama metninde, “İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine göre, derhal geçerli olmak üzere aşağıda adı geçen ülkelerin vatandaşlarına bir ay geçerli olacak kapıda turist vizesi verilecek” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada söz konusu uygulamanın getirdiği ülkeler de Arjantin, Şili, Fransız Guyanası, Letonya, Makedonya, Paraguay, Slovakya, Lübnan, Bolivya, Çin, Ekvador, Guyana, Şeyşeler, Malta, Peru, Slovenya, Tayland, Brezilya, Kolombiya, Estonya, Endonezya, Litvanya, Meksika, Romanya, Güney Afrika, Uruguay, Bulgaristan, Hırvatistan Falk Adaları, Kazakistan, Makao, Moldova, Rusya, Surinam ve Venezüela olarak sıralandı.

GEREKLİ KOŞULLAR

Karşılığında 100 Katar Riyali (27 dolar) ödenmesi gereken vizelerin verilmesi için başvuru sahiplerinin en az 6 ay süre geçerli pasaportu, dönüş bileti, otel rezervasyon teyidi, 1500 dolara tekabül edecek kadar parası veya bu miktarda limiti olan bir kredi kartı olması gerekiyor.

çin , rusya , vatandaş , kapıda vize , vize , katar