SON DAKİKA
İZMİR'DE YANGIN HELİKOPTERİ DÜŞTÜ
Sayısal Loto çekilişi yapıldı, 3,4 milyon TL devretti
Sayısal Loto çekilişi yapıldı, 3,4 milyon TL devretti
Aşırı sıcaklara çözümü evde buldu; el emeği göz nuru klima
Aşırı sıcaklara çözümü evde buldu; el emeği göz nuru klima
Islak burgerin yerini alabilir; meşhur Taksim asfalt menemeni !
Islak burgerin yerini alabilir; meşhur Taksim asfalt menemeni !
Trafikte yeni dönem resmen başladı, aman dikkat !
Trafikte yeni dönem resmen başladı, aman dikkat !
Hastanenin acil servisinde tedavi ücretine tazminat cezası
Hastanenin acil servisinde tedavi ücretine tazminat cezası
25 yaşındaki genç kadın politikacı bedenini açık artırmaya çıkardı
25 yaşındaki genç kadın politikacı bedenini açık artırmaya çıkardı
İstanbul'da bugün 45 derece, Salı yağmur var !
İstanbul'da bugün 45 derece, Salı yağmur var !
İnanılmaz bir aşk hikayesi: Ana sınıfından beri aşıklar
İnanılmaz bir aşk hikayesi: Ana sınıfından beri aşıklar
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Ortadoğu
  4. 02 Temmuz 2017 08:06

Katar'dan flaş Türk Üssü açıklaması

Körfez'de yaşanan krizde Katar, Türk Üssü hakkında açıklama yaptı.

Katar'dan flaş Türk Üssü açıklaması
A+ A-

Katar, Suudi Arabistan öncülüğündeki Körfez ülkelerinin krizin sona ermesi için açıkladığı, 3 Temmuz’a kadar süre tanınan listeyi kabul etmeyeceklerini yineledi. Katar Dışişleri Bakanı listedeki taleplerden Türk üssünü kapatmayacaklarını da vurguladı.
 
Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, dün Roma’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Doha yönetiminin krizin çözümü için masaya oturmaya hazır olduğunu söylerken “Liste reddedilecek, kabul edilemez. Biz diyalogun sürmesini istiyoruz ancak adil şartlar altında” dedi. Bakan Sani, ayrıca ülkedeki Türk askeri üssünü kapatmayacaklarını, üssün varlığının iki bağımsız ülke arasındaki savunma anlaşmasının bir parçası olduğunu söyledi. Bakan, listedeki isteklerden olan, El Cezire kanalını da kapatmayacaklarını söyledi. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn tarafından iletilen maddeler arasında ülkedeki Türk askeri üssünün kapatılması da bulunuyordu.

KALIN: CEVAPLARINI İLETECEKLER

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed El Atiyye’yi AK Parti Genel Merkezi’nde kabul etti. Konuk bakan Atiyye’yi Sözcü İbrahim Kalın uğurladı. Kalın, gazetecilere yaptığı açıklamada “Cumhurbaşkanımızın yoğun bir diplomasi trafiği oldu. Bu konulardaki çabalarımız devam edecek. Özellikle Kuveyt’in arabuluculuk girişimini destekliyoruz. Katarlılar birkaç gün içerisinde bu 13 madde ile ilgili cevaplarını Kuveyt üzerinden iletecekler. Biz de o süreci takip edeceğiz. Netice alınabileceğine ilişkin bazı emareler var” dedi.

suudi arabistan , türk üssü , körfez , katar