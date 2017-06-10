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  4. 10 Haziran 2017 20:32

Katar'dan Trump'a cevap gecikmedi

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, ABD Başkanı Trump'ın dün Katar'la ilgili yaptığı açıklamaları, siyaseten karşıt tavır takınan ülkelerin başkanlarının görüşlerine dayandırdığını bildirdi.

Katar'dan Trump'a cevap gecikmedi
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Rusya'nın başkenti Moskova'ya düzenlediği ziyaret kapsamında, Rusya Televizyon Kanalı'na konuşan Al Sani, Trump'ın dün "Katar'ın terörü finanse etmeyi sona erdirmesi gerektiği" yönündeki açıklamalarını değerlendirdi. "Trump, diğer devletlerin Katar'ın terörü desteklediği yönündeki sözlerini dinlediğini söyledi. Trump'ın açıklamalarını, Katar'a karşı siyasi tavır alan ülkelerin başkanlarının görüşlerine dayandırması garipti." ifadesini kullandı.

Katar'ın terörle mücadelede büyük çaba harcadığını ve bu konuda başta Washington yönetimi olmak üzere, pek çok müttefikle çalıştığını vurgulayan Al Sani, ABD-Katar arasında tarihi ilişkiler bulunduğunu kaydetti.

Trump, dün Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Lohannis ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, Katar'ın teröre destek verdiğini ileri sürerek, "Katar, tarihsel olarak çok üst düzeyde teröre destek vermektedir. Terörizmin finansmanını durdurmalıyız. Görüşmelerimiz sonrasında Katar'a terörün finansmanını sona erdirmesi için çağrıda bulunmaya karar verdik." değerlendirmesini yapmıştı.

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