Kayseri Çarşısı'nda altın eriten yangın: 5 ton altın eridi !

Kerkük Kayseri Çarşısı Kuyumcular Birliği Başkanı Hakkı İsmail, ”Çarşıda çıkan yangında 1 milyar dolarlık altın eridi.’ dedi. Asırlık kuyumcu dükkanlarında yangının etkisiyle eriyen altınların enkaz altından toplanmaya çalışıldığını aktaran İsmail, ”Çarşıdaki 67 kuyumcu dükkanında yaklaşık 5 ton altın ve değerli eşyalar bulunuyordu. Saatlerce süren yangının etkisiyle eriyen altınlar heba oldu” diye konuştu.

İsmail, yangında sadece altın değil yaklaşık 200 bin dolar değerinde gümüşün de eridiğini belirterek, “Yüzlerce ailenin ekmek kapısı olan iş yerleri yok oldu. Yangının çıkma nedeninin mutlaka ortaya çıkarılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu. Türkmenlerin yoğunlukla yaşadığı Kerkük kent merkezinde bulunan ve Osmanlı döneminde inşa edilen tarihi Kayseri Çarşısı’nda dün gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştı.

Kerkük İtfaiye Müdürlüğü Basın Sorumlusu Kays Kerküklü, daha önce açıklamada, çarşıda bulunan 400’ün üzerindeki iş yerinin kullanılamaz hale geldiğini söylemişti. Osmanlı döneminden kalma Tarihi Kayseri Kapalı Çarşısında dün gece geç saatlerde bilinmeyen nedenlerle çıkan yangın 6 saat sonra söndürüldü. Kuyumcu ve giyim mağazalarından oluşan 360 dükkanın bulunduğu kapalı çarşı yangında kül oldu. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, dükkan sahipleri alevlerin arasından mallarını kurtarmak için canlarını hiçe saydı.

Tarihi çarşıda 1 milyar dolarlık altın eridi

Kuyumcular altınlarını kurtarmak için seferber olurken, kimileri kepenklerini kırdı kimileri ise altınlarını bulmak için küllerin içini aradı. Olayla ilgili en dikkat çeken ise çarşının bazı kapılarındaki güvenlik kameralarının kola kutusu ile kapatılması oldu. Kerkük Valisi Rakan Said Ali Cuburi, “Şehrimizdeki tarihi çarşının yanmasına çok üzüldük. Yangının nedenini henüz bilmiyoruz, dükkan sahipleri de bilmiyor” dedi.

Kerkük Valisi Cuburi, çarşıda yangına karşı güvenlik tedbirlerinin alınması gerektiğini, dükkanlarda bulunan hızla alev alan maddeler yüzünden yangının diğer dükkanlara da sıçradığını ifade etti.

Tarihi Osmanlı kapalı çarşısında kuyumcu dükkanı bulunan İsam Muhammed, yangında 70 bin dolarının yandığını söyledi.

