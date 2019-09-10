Kerbela'da yol çöktü: Çok sayıda ölü var

Kerbela olayını anmak için Irak'ın Kerbela şehrinde merasim sırasında platformun çöktüğü ve yaşanan izdiham sonrasında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği, onlarca yaralının olduğu bildirildi.

Reuters haber ajansı Irak Sağlık Bakanlığı'nın 31 kişinin öldüğünü 100'den fazla yaralı olduğunu açıkladı.

Yaşamını yitirenler arasında hacıların olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Ölü ve yaralı sayısının artabileceği açıklandı.

Kerbela olayı nedir?

Tarihe Kerbela Vakası şeklinde geçen olay, Emevi Devleti'nin ilk halifesi Muaviye bin Ebu Süfyan'ın ölümünden sonra yerine geçen oğlu Yezid'in, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin'den kendisine biat etmesini istemesiyle başladı.

İslam'da saltanatın olmadığı gerekçesiyle buna karşı çıkan Hazreti Hüseyin ve beraberindekiler, 10 Ekim 680'de (Hicri 10 Muharrem 61) bugünkü Irak sınırları içinde bulunan Kerbela şehrinde Yezid'in ordusu tarafından şehit edildi.

İslam tarihinin önemli ve acı olaylarından biri olan Kerbela olayı, hicri takvime göre her sene Muharrem ayının 10'una rastlayan Aşure Günü, tüm Müslümanlar tarafından anılıyor.