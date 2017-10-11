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  4. 11 Ekim 2017 21:13

''Kerkük ve Musul'a büyük saldırı ihbarı aldık''

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Güvenlik Konseyi, Kerkük ve Musul'a büyük bir saldırı istihbaratı aldıklarını açıkladı.

''Kerkük ve Musul'a büyük saldırı ihbarı aldık''
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Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Güvenlik Konseyi, resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada, Irak ordusunun Kerkük ve Musul’a büyük bir saldırı düzenleyeceğine dair istihbarat alındığı duyurdu.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani’nin oğlu Mesrur Barzani’nin Müsteşarlığı’nı yaptığı Güvenlik Konseyi tarafından açıklama yapıldı.

Kürdistan Bölgesel Yönetimi Güvenlik Konseyi’nin resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, Irak ordusunun Kerkük’ün Güney ve Batısı ile Musul’un kuzeyine saldıracağına dair istihbarat alındığı duyuruldu.

Açıklamada ayrıca ,Kerkük ve Musul’a saldıracak kuvvetler arasında Şii Heşdi Şabi ve federal polis güçlerinin de bulunduğu öne sürüldü.

Mesajda Irak kuvvetlerinin büyük bir saldırıya hazırlandığına dair tehlikeli mesajlar alındığı ifade edildi.

DHA

twitter , musul , ırak , kerkük
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