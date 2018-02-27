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  4. 27 Şubat 2018 15:38

Kimyasal saldırı iddialarına inceleme başlatıldı

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, Suriye'deki kimyasal silah kullanıldığı iddialarına yönelik inceleme başlattı.

Kimyasal saldırı iddialarına inceleme başlatıldı
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Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ), Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı yönündeki iddialara yönelik inceleme başlatma kararı aldı.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, KSYÖ, şubat ayı içinde birçok kez başkent Şam'da Esad rejiminin ablukasındaki Doğu Guta'da klor gazı içerikli bomba kullanılmasına ilişkin haberler üzerine inceleme başlattı.

Esad yönetiminin, son olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1 aylık ateşkes kararı almasının hemen ertesinde, geçen pazar günü, Doğu Guta'da kimyasal silah kullandığı iddia edilmişti.

BM ile KSYÖ ortak soruşturma misyonu (JIM), 27 Ekim 2017'de, rejimi, Han Şeyhun'da en az 100 sivilin öldüğü 4 Nisan 2017 tarihli kimyasal silah katliamından sorumlu bulduğu raporunu BM Güvenlik Konseyine sunmuştu.

JIM'in kararı, tek başına katliamın sorumlularının Uluslararası Ceza Mahkemesinde (UCM) yargılanmasına yetmiyor. Suriye'nin UCM üyesi olmaması nedeniyle, rejimi BMGK'nin UCM'ye sevk etmesi gerekiyor.

AA

kimyasal saldırı , suriye , inceleme
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