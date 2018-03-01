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  4. 01 Mart 2018 14:30

Kızılhaç Afrin'e yardım konvoyu gönderdi !

Kızılhaç, Afrin ve Tel Rıfat'a yardım konvoyunun gönderildiğini açıkladı.

Kızılhaç Afrin'e yardım konvoyu gönderdi !
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Uluslararası Kızılhaç Komitesi Afrin ve Tel Rıfat'a yardım konvoylarının yola çıktığını açıkladı.

Kızılhaç Sözcüsü Iolanda Jaquemet tarafından yapılan açıklamada konvoyda 50 bin insana yaşamsal destek sağlayacak malzemelerin olduğu belirtildi.

Yardımın Suriye-Arap Kızılayı'yla koordineli olarak yürütüldüğü ifade edildi.

PKK SIĞINAKLARINDAN YARDIM KOLİLERİ ÇIKMIŞTI
TSK ve ÖSO'nun Afrin'de teröristlerden arındırdığı bir sığınakta (Esad rejimi) Suriye Kızılayı ve Uluslarası Kızılhaç yardımına rastlanmıştı

yardım , kızılhaç , afrin
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