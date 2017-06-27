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  4. 27 Haziran 2017 16:34

Koalisyon uçakları hapishaneyi vurdu: Çok sayıda ölü var

ABD öncülüğündeki koalisyon uçakları Suriye'de DEAŞ'ın kontrolündeki hapishaneyi vurdu.

Koalisyon uçakları hapishaneyi vurdu: Çok sayıda ölü var
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ABD liderliğinde DEAŞ’e karşı savaşan uluslararası koalisyon uçaklarının Suriye’nin DEAŞ’in elindeki Mayadin kentindeki IŞİD kontrolündeki hapishaneyi vurması sonucu 57 kişi yaşamını yitirdi.

Londra merkezli Suriye Gözlem Örgütü’nün (SOHR) verdiği bilgiye göre yaşamını yitirenlerden 42’si DEAŞ’in elindeki esirlerden oluşuyor.

SOHR’den verilen bilgiye göre ABD liderliğindeki koalisyon uçakları Mayadin kentinin 45 kilometre uzağındaki Suriye’nin Deyrizor kenti civarını dün yedi kez bombaladı.

Koalisyon güçleri tarafından yapılan açıklamada koalisyon uçaklarının dünkü bombalamalarda bir DEAŞ merkezi ile bomba yapımında kullanılan bir fabrikanın vurulduğu açıklanmıştı.

Bir koalisyon sözcüsü DEAŞ hapishanesinin vurulduğunu doğrulamamakla birlikte konunun araştırılacağını söyledi.

DHA

savaş uçağı , koalisyon , abd , ışid