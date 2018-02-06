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  4. 06 Şubat 2018 23:51

Komşuda alarm verildi... Okullar tatil edild

İran'ın başkenti Tahran'da hava kirliliği nedeniyle okullar tatil edildi.

Komşuda alarm verildi... Okullar tatil edild
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İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, basın mensuplarına  açıklama yapan Tahran Çevre Müdürü Kiyumers Kelanteri hava kirliliğinin yüksek  seviyelerde seyretmesi nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime bir  gün daha ara verileceğini duyurdu. Başkentte ilkokullar dün de tatil edilmişti.

Şehrin hava sirkülasyonuna uygun olmayan konumu ve nüfus yoğunluğunun  yanı sıra eski model araçlar ile yaygın olarak kullanılan motosikletlerin  çıkardığı egzoz gazları, Tahran'da hava kirliliğini artıran etkenler arasında  gösteriliyor. Dünya genelindeki hava kirliliği sıralamasında ilk 5 şehir arasında  yer aldığı belirtilen Tahran'da bu sebeple ilkokullar sık sık tatil ediliyor.

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