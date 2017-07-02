Komşuda dünya sıcaklık rekoru kırıldı

İran'ın güneybatısında yer alan Ahvaz kenti öldürücü sıcaklıklarla kavruluyor. Kentte Perşembe günü ölçülen 54 derecelik sıcaklık, modern zamanlarda dünyada ölçülen en yüksek sıcaklık olarak kayıtlara geçti.

Hava sıcaklıklarının modern bir biçimde ölçülmeye başlandığı günden itibaren ölçülen en yüksek sıcaklık olan 54 derece, daha önce 21 Temmuz 2016'da Kuveyt'in Mitribah kentinde ve 30 Haziran 2013'te Kaliforniya'da bulunan Ölüm Vadisi'nde ölçülmüştü.

1.1 milyon kişinin yaşadığı Ahvaz'da nem oranlarının da yüksek olması nedeniyle havanın çok daha boğucu bir hal aldığı, insanlara gölgede kalma ve zorunda kalmadıkça evden çıkmamaları uyarılarında bulunulduğu belirtiliyor.

Daha önce İran'da ölçülen en yüksek sıcaklık Mayıs 1999'da Bostan'da ölçülen 50.5 dereceydi.

İklim değişikliği üzerine yapılan çalışmalar, Ortadoğu'da yüksek sıcaklık dalgalarının artacağı ve yüzyılın sonunda bölgenin insanlar için yaşanamaz hale gelebileceği yönünde tahminlerde bulunuyor.