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  4. 07 Ekim 2019 11:39

Komşuda korkunç skandal ! Yüzlerce kişiye enjektörle HIV bulaştırıldı

İran'da sağlık çalışanlarının kullandıkları enjektör sebebiyle 300 kişiye HIV virüsü bulaştırıldığı iddia edildi. Sağlık çalışanlarını protesto eden eylemciler ile polis arasında arbede yaşandı.

Komşuda korkunç skandal ! Yüzlerce kişiye enjektörle HIV bulaştırıldı
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İran’ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletindeki Lurdigan şehrinde sağlık görevlilerinin kullandıkları enjektör nedeniyle 300 kişiye, AIDS’e yol açan HIV virüsü bulaştığı iddia edildi. Lurdigan’daki sağlık kurumları ve kamu binaları önünde toplanan eylemciler, sağlık yetkililerinin istifasını istedi.

Yerel medya, eylemciler ve polis arasında arbedelerin yaşandığını belirtirken, amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, polisin biber gazı ile eylemcilere müdahale ettiği görüldü.

İran Sağlık Bakanlığı’nın, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, HIV virüsüyle ilgili bilgi aldıklarını ve yetkililerin bölgede çalışmalarını sürdürdüklerini belirttiği duyuruldu.

DHA

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iran , hıv , enjektör
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