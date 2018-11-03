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  4. 03 Kasım 2018 09:55

Komşudan yerli savaş uçağı açıklaması

İran, yerli savaş uçağında seri üretime başlanacağını açıkladı.

Komşudan yerli savaş uçağı açıklaması
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Dün ABD'nin yeniden yaptırım uygulayacağını belirttiği İran'dan, bu sabah flaş bir çıkış geldi.

İran Devlet Televizyonu, yerli savaş uçağı Kevser'de seri üretime başlanacağını açıkladı.

Uçağın üretimiyle ilgili bir açılış töreninde canlı yayında konuşan Savunma Bakanı Emir Hatemi, "Yakında bu ihtiyaç gerektiği kadar üretilerek, Hava Kuvvetleri'nin kullanımına sunulacak" dedi. 

5 Kasım'da başlıyor

ABD yönetimi, 2015 nükleer anlaşması kapsamında kaldırılan tüm İran  yaptırımlarının yeniden hayata geçirileceğini duyurmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin, İran  yaptırımlarının, 5 Kasım’dan itibaren yeniden uygulanmaya başlanacağını  bildirmiş, AB ülkelerine hiçbir muafiyet tanınmayacağını kaydetmişti.

Avrupa'dan ABD'nin İran yaptırımlarına ortak tepki

Avrupa Birliği (AB), İngiltere, Almanya ve Fransa, yaptıkları ortak açıklamada, ABD'nin İran'a tekrar yaptırım uygulama kararından derin üzüntü duyduklarını açıkladı. 

İran nükleer anlaşmasının küresel nükleer silahlardan arınma  çalışmalarının temelini oluşturduğunun altı çizilen açıklamada, anlaşmanın Avrupa'nın, bölgenin ve tüm dünyanın güvenliği için kilit öneme sahip olduğu  kaydedildi.

Açıklamada, İran nükleer anlaşmasının işlevsel olduğu ve hedefine  ulaştığı vurgulanırken, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (IAEA) 12 farklı  raporda İran'ın anlaşma uyarınca yükümlülüklerini yerine getirdiğini açıkladığı  anımsatıldı.

İran'ın nükleer yükümlülüklerini yerine getirmeye devam etmesinin  temel beklenti olduğu ifade edilen açıklamada, nükleer anlaşmanın İran'a yönelik  yaptırımların kaldırılmasını da öngördüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, "Taraflar, AB hukukuna uygun bir şekilde İran ile yasal  yollardan ticaret yürüten Avrupalı ekonomik aktörleri koruyacak." ifadesi  kullanıldı.

İran nükleer anlaşmasına taraf ülkelerin İran ile finansal kanalları açık tutma konusunda kararlı olduğu vurgulanan açıklamada, İran ile doğal gaz ve  petrol ihracatının da sürdürüleceği belirtildi. Açıklamada, bu çerçevede Rusya ve  Çin de dahil olmak üzere İran nükleer anlaşmasını destekleyen ülkelerle ortak  çalışmaların devam ettiği duyuruldu.

Son haftalarda özellikle ABD yaptırımlarını bertaraf etmeyi amaçlayan  yeni bir ticari mekanizma üzerinde çalışmaların yoğunlaştığı belirtilen  açıklamada, bu vesileyle İran ile ticaret yapmak isteyen Avrupa şirketlerine  imkan sağlanacağı vurgulandı. Açıklamada, "Bu çalışmaları sonuçlandırma konusunda  son derece kararlıyız." ifadesine yer verildi.

Tarafların İran nükleer anlaşmasını uygulamaya devam edeceğinin  aktarıldığı açıklamada, İran'ın da bu çerçevede yapıcı bir rol oynaması  gerektiğinin altı çizildi.

Milliyet

savaş uçağı , seri üretim , iran
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