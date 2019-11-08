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  4. 08 Kasım 2019 07:35

Komşuyu deprem vurdu: Ölü ve yaralılar var

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, İran'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem sebebiyle 5 kişi öldü, 120 kişi de yaralandı.

Komşuyu deprem vurdu: Ölü ve yaralılar var
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ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, İran'da merkez üssü Heştrud kentinin 57 km kuzeydoğusu olan 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerel saatle 02:17'de meydana gelen deprem yerin 10 km altında oluştu.

İran devlet televizyonu ilk belirlemelere göre deprem sebebiyle en az 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 120 kişinin yaralandığını açıkladı.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, 5.9'luk depremin ardından yerel saatle 02:20'de 4.1 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı.

 

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