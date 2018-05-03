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  4. 03 Mayıs 2018 22:05

Körfez'de gerginlik ! Asker çıkardılar

Yemen'in Sokotra Adası'na gelen Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı askerler o limana konuşlandı.

Körfez'de gerginlik ! Asker çıkardılar
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Yemen'in Sokotra Adası'na dün gelen Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bağlı askerlerin, bugün de Sokotra Limanı çevresinde konuşlandığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, dün Sokotra Havalimanı çevresinde konuşlanan BAE'ye bağlı askerler, bugün de Sokotra Limanı çevresinde konuşlandı.

Öte yandan bölgede görev yapan Yemen ordu güçlerinin de halihazırda liman içinde bulunduğu belirtildi.

NAKLİ GERÇEKLEŞTİ

BAE'ye bağlı askerler, dün akşam kendilerini taşıyan 3 uçağın Hadibu kentindeki Sokotra Havalimanı'na varmasının hemen ardından havalimanı çevresinde konuşlanmıştı. Askerlerle birlikte, aralarında 6 tankın yer aldığı askeri araçların nakli de gerçekleşmişti.

BAE askerlerinin Sokotra Adası'na konuşlanması, Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr ve beraberindeki bakanlardan oluşan bir heyetin cumartesi günü adaya gelmesinin ardından gerçekleşti.

ZİYARETİN ARDINDAN

Nisan 2016'da göreve başlamasından bu yana Sokotra Adası'na ikinci defa gelen Bin Dağr'ın bu ziyaretle amacının, meşru hükümetin ada üzerindeki hakimiyetini göstermek olduğu ifade ediliyor.

Aktivistler geçen mart ayında, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'ye, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri bünyesindeki en büyük ikinci güç olan BAE'nin ada üzerinde tam hakimiyet kurduğu yönünde bir rapor sunmuştu. 

AA

yemen , bae , körfez , asker
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