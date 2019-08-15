Körfezde kriz! ABD'den İran'a son dakika şoku

İran tankerinin bugün serbest bırakılacağına ilişkin bir gazetede iddia olarak yer alan gelişme, Cebelitarık hükümetince de teyit edildi.

ABD Savunma Bakanlığı, Cebelitarık hükümetinin Suriye'ye petrol taşıdığı gerekçesiyle alıkoyduğu “Grace 1” adlı İran tankerini devralmak için mahkemeye başvurdu.

Yargıç Anthony Dudley, tankeri bugün serbest bırakacaklarını ancak ABD'nin başvurusunun değerlendirilmesi için bunun ertelendiğini söyledi.

Cebelitarık Yüksek Mahkemesi’nin tankerle ilgili kararını gün içinde vermesi bekleniyor.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre; Washington Yönetimi başvuruyu tankerin bırakılmasından sadece birkaç saat önce yaptı.

Reuters haber ajansı ise geminin kaptanı ve üç mürettebatının gözaltından serbest bırakıldığını yazdı.

TANKER KRİZİ NASIL GELİŞTİ?

İngiltere’ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz’da Suriye’ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoymuştu.

İranlı yetkililer ise tankerin bırakılmasını, aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı.

Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, İran tankerini alıkoyma süresini 15 Ağustos’a kadar uzatmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da 19 Temmuz’da İngiltere bandıralı Steno Impero adlı petrol tankerini Hürmüz Boğazı’ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.

İngiltere, Hürmüz Körfezi’ne ilave bir savaş gemisi göndermiş, bölgede gemilerin geçiş güvenliğini sağlamak üzere ABD ile ortak hareket etme kararı almıştı.



