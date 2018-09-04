Korkulan oldu ! Rus savaş uçakları bombalıyor

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, 22 günlük bir aranın ardından Rus savaş uçaklarının İdlib bölgesine yeniden saldırı düzenlediğini iddia etti.

Rusya, İdlib bölgesine operasyon hazırlığı yapan Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a destek veriyor.

İDLİB İRAN'DAKİ ZİRVEDE KONUŞULACAK

İdlib konusu 7 Eylül'de Tahran'da İran, Rusya ve Türkiye liderleri arasında yapılacak zirvede de masaya yatırılacak.

3 MİLYON SİVİL YAŞIYOR

Muhaliflerin son kalesi olan idlib ve çevresinde 3 milyon sivil yaşıyor. Birleşmiş Milletler İdlib'e olası bir harekatın 250 bin ile 700 bin kişiyi yerinden edebileceği uyarısında bulunuyor.

Türkiye'den İdlib hamlesi ! Tanklar sınıra gidiyor