Korkunç görüntüler: 15 ölü, bin 400 yaralı !

Filistin Toprak Günü'nde Gazze Şeridi'nde İsrail askerleri tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısının 15'e yükseldiği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nde öldürülen Filistinli sayısının 15'e yükseldiğini belirtti.

Kudra ayrıca aralarında gazdan etkilenenlerin de bulunduğu yaklaşık bin 400 kişinin yaralandığını ifade etti. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü daha önce yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun sabah saatlerinde Gazze sınırına top atışıyla düzenlediği saldırıda ölen Ömer Vahid Semmur dahil 10 kişinin yaşamını yitirdiğini aktarmıştı.

"BÜYÜK DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜ"

İsrail'in 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koymasının ardından yaşanan olayların anıldığı "Toprak Günü"nde, Filistinli grupların günler öncesinden yaptığı "Büyük Dönüş Yürüyüşü" çağrısına katılmak için halk sabah saatlerinden itibaren sınıra akın etmişti.

Filistin bayrakları taşıyan çok sayıda kişi, 1948'de topraklarından göçe zorlanan Filistinlilerin dönüş hakkını savunmak ve İsrail'i protesto etmek için sınırdaki 6 noktada toplanmak üzere Gazze'nin kuzey, güney ve orta kesimlerindeki bölgelerinden sınıra doğru yürüyüşe geçmişti.

Filistinli taraflar her fırsatta yürüyüşün "barışçıl" olacağını vurgularken, İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, Filistinlilerin yürüyüş sırasında İsrail altyapılarına saldırması durumunda orduya gerçek mermi kullanma izni vereceğini belirtmişti. Eisenkot, yürüyüş nedeniyle bariyerlerin güçlendirileceğini ve İsrail topraklarına sızma girişimlerini engellemek için takviye birlikler konuşlandırılacağını kaydetmişti.

Ayrıca İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada yürüyüşle eş zamanlı Gazze-İsrail sınırının kapalı askeri bölge ilan edildiği duyurulmuştu.

DIŞİŞLERİ'NDEN KINAMA

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Gazze'de düzenlenen barışçıl protesto gösterilerine katılan Filistinlilere yönelik orantısız güç kullanımını şiddetle kınadığını bildirdi.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Gazze sınırında bugün düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne katılan Filistinlilere yönelik orantısız güç kullanımının şiddetle kınandığı belirtildi.

İsrail güvenlik güçlerinin müdahaleleri sonucunda yaşanan can kaybı ve yaralanmalardan büyük endişe duyulduğu vurgulanan açıklamada, "İsrail'in bölgede gerilimi daha da artıracak güç kullanımına ivedilikle son vermesi lazımdır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İsrail'i, bu saldırgan tutumdan vazgeçirmesi için uluslararası toplumun üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi çağrısı yapıldı.

"TOPRAK GÜNÜ" NEDİR?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.