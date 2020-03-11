Koronavirüs önlemleri: Nargile yasaklandı!

Katar Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkede faaliyet gösteren tüm restoran ve kafelerde nargile kullanımının ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığı belirtildi.

TEDBİR OLARAK YASAKLANDI

Açıklamada, bu kararın mevcut sağlık koşulları ışığında ve koronavirüs salgınına karşı önleyici tedbirler doğrultusunda alındığı aktarıldı.

Karara uymayanlar hakkında yasal prosedürlerin uygulanacağına işaret edilen açıklamada, tüm vatandaşlara kendilerinin ve toplumun güvenliği için önlem alma çağrısı yapıldı.

KATAR'DA SON DURUM

Katar Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19'a yakalananların sayısının 18'e yükseldiğini açıklamıştı. Ayrıca virüs nedeniyle ülke genelinde eğitime ara verilmişti.