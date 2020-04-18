Koronavirüste son durum: İspanya'da ölü sayısı 20 bini, İran'da 5 bini geçti

Korona virüs salgınıyla mücadele eden İspanya’da son 24 saate 565 kişi hayatını kaybetti. İspanya Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yeni can kayıpları sonucu ülkede virüsten ölenlerin sayısının 20 bin 43’e yükseldiği ifade edildi. Açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısının 191 bin 726’ya yükseldiği belirtildi.



İspanya’da günlük test sayısı 47 bini buluyor

İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa, ülkede son üç haftadır günlük 40 bin ila 47 bin arasına korona virüs testi yapıldığını söyledi. Illa, yapılan toplam test sayısının ise 930 bin 230’a ulaştığını kaydetti.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 5 BİNİ AŞTI

İran’da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 73 kişi hayatını kaybetti. Salgın nedeniyle toplam can kaybının 5 bin 31’e yükseldiği öğrenildi.



Koronavirüs salgını nedeniyle İran'da can kayıpları çift rakamları sayılara düşerken, 12 Mart’tan bu yana en az vaka sayısı bugün kaydedildi. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son bir günde bin 374 kişide koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 80 bin 868’e yükseldiğini söyledi. Ülkede bugün itibariyle toplam 55 bin 987 koronavirüs hastası sağlığına kavuşarak tedavi gördüğü hastanelerden taburcu edildiği bildirildi.