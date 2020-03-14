Koronavirüsü salgını ezanı değiştirdi: ''Haydi namaza'' çıkarıldı!

Kuveyt'te müezzinin ezanı okurken duygusallaştığı, sesinin kısıldığı da o ana dair çekilen videoya yansıdı.

Sosyal medyada Kuveytli müezzinin duygusal anları ve koronavirüsten vatandaşların korunmasını sağlamak için ezanın sözlerinde değişikliğe gitmesi olumlu tepkiler aldı.

Al-Aan TV muhabiri Jenan Moussa, sosyal medya hesabından yaptığı yorumda, "Kuveyt'te olağanüstü bir an. Ezan okurken, duygusal bir müezzin, 'Haydi namaza' yerine 'Evlerinizde kılın namazı' dedi. Bu, sadece sıra dışı koşullarda yaşanan ve Müslümanlar için çok önemli bir an. Müezzinin çağrısı, yetkililerin korona-19 tehdidini ne kadar ciddiye aldığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.