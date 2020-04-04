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  4. 04 Nisan 2020 13:30

''Koronavirüsü tedavi ettim'' diyen din adamına gözaltı

İran'da koronavirüs yasaklarına aldırış etmeden hastanelere giderek, koronavirüs hastalarını ''İslami tıp yöntemiyle tedavi ettiğini'' iddia eden din adamı gözaltına alındı.

''Koronavirüsü tedavi ettim'' diyen din adamına gözaltı
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İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, sosyal medyada yayımladığı videolarda, yetkililerin ve doktorların tedbirlerini küçümsediği görülen "Murteza Kohensal" adlı din adamı, Din Adamları Özel Mahkemesinin kararıyla Gilan eyaletinde gözaltına alındı.

Sosyal medyada iki hafta önce yayımlanan görüntülerde, koruyucu elbise, maske ve eldiven olmadan Covid-19 hastalarının tedavi gördüğü Bender Enzeli kentindeki Şehid Beheşti Hastanesi'ne giren Kohensal, hastaların dudaklarına bir madde sürerek, onları "İslami tıp yöntemleriyle tedavi ettiğini" iddia etmişti.

Görüntüler, kamuoyunun tepkisini çekmiş, Sağlık Bakanlığı da söz konusu din adamı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

AA

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