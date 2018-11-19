Emeklilerin bayram ikramiyelerine zam gelecek mi ?
Emeklilerin bayram ikramiyelerine zam gelecek mi ?
Hemen e-Devlet'ten kontrol edin ! Evli kadın hayatının şokunu yaşadı
Hemen e-Devlet'ten kontrol edin ! Evli kadın hayatının şokunu yaşadı
Ünlü bankadan dolar için bomba tahmin !
Ünlü bankadan dolar için bomba tahmin !
Yeni İstanbul Havalimanı’nda uçak bileti 59 TL, otopark 53 TL !
Yeni İstanbul Havalimanı’nda uçak bileti 59 TL, otopark 53 TL !
Denizli'de eğitim uçağı düştü !
Denizli'de eğitim uçağı düştü !
Soğuk hava ve yağışlar ne kadar sürecek ?
Soğuk hava ve yağışlar ne kadar sürecek ?
İDO'dan açıklama geldi: 1 Aralık itibariyle seferler duruyor !
İDO'dan açıklama geldi: 1 Aralık itibariyle seferler duruyor !
Ege Denizi'nde operasyon ! Beklenen haber az önce geldi
Ege Denizi'nde operasyon ! Beklenen haber az önce geldi
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Ortadoğu
  4. 19 Kasım 2018 17:42

Kral Selman Cemal Kaşıkçı hakkında konuştu

Suudi Arabistan Kral Selman, Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında açıklamalarda bulundu.

Kral Selman Cemal Kaşıkçı hakkında konuştu
A+ A-

Suudi Arabistan Kral Selman, Suudi Arabistan'ın geleceği ve hukuk sistemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kral Selman, Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu kapsamında bir gelişim sürecinden geçtiğini, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın insan kaynakları geliştirme ve gençler için iş olanaklarını artırmaktan sorumlu olduğunu, ülke olarak önceliklerinden birinin özel sektörün gelişimini desteklemek olduğunu söyledi.

Filistin meselesine de değinen Kral Selman, Filistin'in Krallık için önemli bir gündem maddesi olduğunu vurguladı.

ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlar için Kral Selman, İran'ın nükleer ve balistik füze programlarını sona erdirmesi gerektiğini belirtti.

Kralın hükümetin üst düzey bir danışma organı olan Shura Konseyi'ne yaptığı açıklamalar, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın geçen ayın başında öldürülmesinden bu yana ilk kamuoyu açıklamaları oldu. Kaşıkçı'nın öldürülmesi küresel tepkiye ve Riyad'ın Batı ilişkilerinin gerilmesine neden oldu.

Kral Selman krizden doğrudan bahsetmedi ancak ülkenin yargı ve savcılığını adaleti sağlarken görevlerini yerine getirdiği konusunda takdir etti.

cinayet , cemal kaşıkçı , kral selman
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM