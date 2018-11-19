Kral Selman Cemal Kaşıkçı hakkında konuştu

Suudi Arabistan Kral Selman, Suudi Arabistan'ın geleceği ve hukuk sistemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kral Selman, Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu kapsamında bir gelişim sürecinden geçtiğini, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın insan kaynakları geliştirme ve gençler için iş olanaklarını artırmaktan sorumlu olduğunu, ülke olarak önceliklerinden birinin özel sektörün gelişimini desteklemek olduğunu söyledi.

Filistin meselesine de değinen Kral Selman, Filistin'in Krallık için önemli bir gündem maddesi olduğunu vurguladı.

ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlar için Kral Selman, İran'ın nükleer ve balistik füze programlarını sona erdirmesi gerektiğini belirtti.

Kralın hükümetin üst düzey bir danışma organı olan Shura Konseyi'ne yaptığı açıklamalar, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın geçen ayın başında öldürülmesinden bu yana ilk kamuoyu açıklamaları oldu. Kaşıkçı'nın öldürülmesi küresel tepkiye ve Riyad'ın Batı ilişkilerinin gerilmesine neden oldu.

Kral Selman krizden doğrudan bahsetmedi ancak ülkenin yargı ve savcılığını adaleti sağlarken görevlerini yerine getirdiği konusunda takdir etti.