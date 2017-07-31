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  4. 31 Temmuz 2017 07:37

Kriz bitmiyor ! Suudi Arabistan: Bu bir savaş ilanıdır

Katar'ın, Kabe'ye uluslararası statü verilmesini talep ettiğini iddia eden Suudi Arabistan'dan çok sert bir açıklama geldi.

Kriz bitmiyor ! Suudi Arabistan: Bu bir savaş ilanıdır
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Suudi Arabistan, Katar'ın, Kabe'ye uluslararası statü verilmesi yönünde bir talebi olduğunu iddia etti. Bu talebi, "Suudi Krallığına karşı savaş ilanı" olarak nitelendirdi.

El Arabiya televizyonuna konuşan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, "Katar'ın, Mekke'yi uluslararasılaştırma talebi saldırgandır ve krallığa savaş ilanıdır" ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan'ın Kabe'ye uluslararası statü verilmesi için çalışan herkese karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu söyledi.

Katar'ın böyle bir talepte bulunup bulunmadığı bilinmiyor. Ancak Doha yönetimi, Suudileri haccı siyasileştirmekle eleştirmiş, bu yıl Katarlılara engel çıkarıldığı gerekçesiyle Birleşmiş Milletler Özel Raportörü’ne başvuruda bulunmuştu.

suudi arabistan , körfez , kabe , katar
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