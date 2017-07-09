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  4. 09 Temmuz 2017 11:56

Kucağında bebeğiyle katliam yaptı

Terör örgütü DEAŞ, canlı bomba olarak kadınları kullanmaya başladı. Musul'dan gelen son görüntüler dünyanın kanını dondurdu.

Kucağında bebeğiyle katliam yaptı
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Irak'ın Musul kentinde terör örgütü DEAŞ bu kez bir kadını üstelik bebeğiyle birlikte canlı bomba olarak kullandı. 

Sivillerin yoğun olarak bulunduğu kalabalık bir alanda kucağında bebeğiyle yürüyen kadından kimse şüphe etmedi. Oysaki elinde birbirine benzayen iki adet kadın çantası taşıyordu. Dışarıdan bakıldığında canlı bomba değil de, IŞİD'den kaçmaya çalışan bir sivil gibi görünen kadın, Irakaskerlerinin önünden geçer geçmez kendini havaya uçurdu.

Olaydan hemen önce bölgedeki yerel el-Mawsleya televizyon kanalının kameramanı kadının bebeği ve patlayıcı dolu çantalarla birlikte yürüdüğü anı görüntülemişti. Fotoğrafta kadının Irak askerlerinin önünden geçtiği, askerlerin de kadına baktığı görülüyor. Bir kaç saniye sonra ise patlama gerçekleşiyor. 

Olayda iki Irak askeri gücü ve kadın canlı bomba ile bebeği hayatını kaybetti. İntihar eyleminde sivil bir kayıp yaşanmadı. 

 

anne , canlı bomba , kadın