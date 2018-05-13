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  4. 13 Mayıs 2018 18:05

Kudüs'te gergin bekleyiş !

Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliğinin yarın işgal altındaki Kudüs'e taşınacak olması gerilimi yükseltti.

Kudüs'te gergin bekleyiş !
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Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliğinin  yarın işgal altındaki Kudüs'e taşınacak olması şehirdeki gerilimin yükselmesine yol açtı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti"  olarak tanıma kararının ardından Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliğinin yarın işgal  altındaki Kudüs'e taşınacak olması şehirdeki gergin havanın artmasına neden oldu. 

ABD'nin elçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşımasına artık saatler  kaldı. Büyükelçiliğin taşınacağı caddeye İsrail ve ABD bayraklarının yanı sıra  "Siyon dostu Trump" ve "Trump İsrail'i büyük yaptı" yazılı billboardlar asıldı.

İsrail polisi, ABD'nin Kudüs'teki elçiliğini taşıyacağı binanın  bulunduğu cadde ve Doğu Kudüs'teki "Eski Şehir" çevresine ilave ekipler  yerleştirdi.

Öte yandan ABD Başkanı'nın kızı Ivanka Trump ile damadı ve danışmanı  Jared Kushner'in de aralarında bulunduğu ABD heyeti açılış törenine katılmak  üzere İsrail'e ulaştı.

ABD Başkanı Trump'ın ise törene telekonferans yoluyla katılması  bekleniyor.

Yarınki tören öncesi şehirdeki hava oldukça gergin. Filistinlilerin  yarın işgal altındaki Doğu Kudüs ve ablukanın sürdüğü Gazze'nin yanı sıra  Filistin'in diğer şehirlerinde büyük gösteriler düzenlemesi bekleniyor.

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık 2017'de, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti"  olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması talimatı  verdiğini açıklamıştı. ABD yönetimi büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e 14  Mayıs'ta taşıma kararı almıştı. Karar, bölgesel ve uluslararası düzeyde ve  Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda büyük tepkiyle karşılanmıştı.

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