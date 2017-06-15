Küstah çağrı: Türkiye'ye de yaptırım uygulansın

Mısır'da seçilmiş cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi darbeyle deviren Abdulfettah Sisi, son krizde Katar'ın yanında yer alan Türkiye'ye de yaptırım uygulanmasını istedi. Sisi, Katar'ı tecrit eden ülkelere Türkiye'ye de yaptırım çağrısı yaptı.

The New Arab'ın aktardığına göre, Sisi söz konusu çağrıyı Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa El Halife ile Kahire'deki görüşmesi sırasında gündeme getirdi.

Türkiye, darbeyle başa geçen Sisi'yi açıktan eleştiren ülkeler arasında yer alıyor. Suudi arabistan ve diğer emirliklerin desteğini alan Sisi, Ankara'ya karşı Katar krizini kullanmak istiyor.

Hüsnü Mübarek'in 2011'in ilk aylarında devrilmesiyle yeni bir dönem başlayan Mısır'da, Ankara Kahire ilişkileri uzun yıllar sonra en iyi dönemini yaşamıştı. Ancak 3 Temmuz 2013'te Mursi'ye karşı girişilen askeri darbe en sert tepkiyi Ankara'dan gördü, ilişkiler koptu.

Sisi, başından beri darbeyle iktidardan uzaklaştırdığı Müslüman Kardeşler'in Türkiye tarafından desteklendiğini savunuyor.

Mısır, halihazırda Suudi Arabistan'ın başını çektiği tecrit grubunun temel dörtlüsünden biri. Dörtlünün diğer iki üyesi ise Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri. 5 Haziran'da Katar'la tüm ilişkilerini kesen ülkeler, hava sahaları ve sınırlarını da kapattı.

ABD Başkanı Donald Trump, hafta içinde attığı Twitter mesajlarında düğmeye kendisinin bastığını ilan etmişti.