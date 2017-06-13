Kutsal topraklarda çıplak kadın alarmı

İsrail'in Kudüs şehrinde Ağlama Duvarı'nda sıra dışı bir olay yaşandı. Üzerindekileri çıkararak çırılçıplak kalan bir kadın etraftakilerin tepkisine rağmen yürümeye devam etti.

23 yaşındaki genç kadın çırılçıplak bir şekilde Kudüs'te Yahudiler için kutsal sayılan Ağlama Duvarı'na geldi. Kadını görenler çığlıklar atıp ağlamaya başladı. Hızlıca genç kadının üzerini örtmeye onu giydirmeye çalışan kadınların çabası boşa çıktı. Kadın giyinmeyi reddetti ve kimseyi dinlemeden erkeklerin dua edebildiği alana doğru yürüdü.

Kadının alana girişi iki güvenlik görevlisi tarafından engellendi. Görgü tanıkları güvenlik görevlilerinin bu kez kadının başına bir şey gelmemesi için hızlıca üzerine örttüğünü söylüyor.

Yahudi inancına göre Ağlama Duvarı'nda kadın ve erkekler ayrı alanlarda dua ediyor.

GÖRGÜ TANIKLARI: "YAVAŞ YAVAŞ ÇIKARMAYA BAŞLADI"

İsrail televizyonuna konuşan bir görgü tanığı "Oraya geldiğinde üzerinde giysiler vardı. Yavaş yavaş çıkarmaya başladı. Eğer bu bir provokasyonsa kadın oldukça karşı görünüyordu" dedi.

Adı açıklanmayan kadının anne babası ise kızlarının akıl sağlığı ile ilgili sorunlar yaşadığını belirtti.



